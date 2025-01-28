Batman\'da Otomobil Su Kanalına Uçtu

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Batman'da otomobil, bir sitenin önündeki su kanalına uçtu. Kazada ters dönen araçtaki sürücü yaralandı.

Kaza, Bayındır Mahallesi Hasankeyf yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir site girişindeki su kanalına uçtu. Kazada ters dönen araçtaki sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN