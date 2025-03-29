Batman'da Otomobil Takla Attı, Sürücü Sağ Kurtuldu - Son Dakika
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Batman'da Otomobil Takla Attı, Sürücü Sağ Kurtuldu

Batman\'da Otomobil Takla Attı, Sürücü Sağ Kurtuldu

Gercüş'te takla atan otomobilin sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu. İnceleme başlatıldı.

29.03.2025 14:37
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Batman'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada araçta bulunan sürücü, burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza öğle saatlerinde Gercüş'e bağlı Akyar köy mevkiinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre Hamza Y. yönetimindeki 34 EJ 0411 plakalı otomobil Gercüş ilçesinden Batman'a seyir halinde giderken, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Ormanlık alana yuvarlanan otomobil, bir ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Otomobil Takla Attı, Sürücü Sağ Kurtuldu - Son Dakika

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