Batman'da otomobilden hırsızlık kamerada...Çaldığı cihazlarla bisikletine binip kaçtı - Son Dakika
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Batman'da otomobilden hırsızlık kamerada...Çaldığı cihazlarla bisikletine binip kaçtı

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Batman'da bir otomobilin arka camını patlatan hırsız, otomobil içindeki yaklaşık 25 bin TL değerindeki elektronik cihazları çalarak kayıplara karıştı. Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri incelenerek şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

27.08.2024 16:21
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Batman'da otomobilden hırsızlık kamerada...Çaldığı cihazlarla bisikletine binip kaçtı

BATMAN - Batman'da bir otomobilin arka camını patlatan hırsız otomobil içindeki yaklaşık 25 bin TL değerindeki elektronik cihazları alarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Ziya Gökalp Mahallesi 1701 Sokak'ta park halindeki bir otomobilin camlarını patlatan hırsız otomobil içerisindeki elektronik cihazları çalarak kayıplara karıştı. Sabah iş yerine gitmek için otomobilinin yanına gelen Şirin G. otomobilinin arka camının açık olduğunu fark etti.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Otomobilini inceleyen Şirin G. otomobil içerisinde alarm seti bulunan kolinin yerinde olmadığını görünce çevredeki güvenlik kameralarına baktı. Şirin G. incelediği görüntülerde gece 01.00 sıralarında otomobilin yanına gelen bir kişinin otomobilin camını patlattıktan sonra içindeki yaklaşık 25 bin TL değerindeki elektronik cihazların olduğu koliyi alarak bisikletine yükledikten sonra hızla olay yerinden uzaklaştığını gördü.

Olayın hırsızlık olduğunu fark eden Şirin G. durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, araçtan parmak izi aldıktan sonra çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

Zanlının otomobildeki koliyi alarak kayıplara karışmasının saniyeler sürdüğünü belirten Şirin G. zanlının bir an önce bulunmasını istedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da otomobilden hırsızlık kamerada...Çaldığı cihazlarla bisikletine binip kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da otomobilden hırsızlık kamerada...Çaldığı cihazlarla bisikletine binip kaçtı - Son Dakika
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