Batman\'da otomobilin park halindeki tankere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

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Batman'da otomobilin park halindeki tankere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çamlıtepe Mahallesi Sosin Caddesi üzerinde seyreden 17 AAF 855 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sürüklenerek park halindeki 06 EBH 945 plakalı tankere çarptı. Kaza sırasında otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - BATMAN