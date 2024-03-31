81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Batman'da Oy Kullanma Saatlerinde Otomobilde Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
3.Sayfa

Batman'da Oy Kullanma Saatlerinde Otomobilde Silah Ele Geçirildi

Batman\'da Oy Kullanma Saatlerinde Otomobilde Silah Ele Geçirildi

Batman'da vatandaşların oy kullandığı saatlerde okul önünde park halinde bulunan bir otomobilde yapılan aramada 2 tabanca ve 1 pompalı tüfek ile bunlara ait mermiler ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

31.03.2024 23:04  Güncelleme: 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da vatandaşların oy kullandığı saatlerde okul önünde park halinde bulunan bir otomobilde 2 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlar Mahallesi Selçuklu Ortaokulu önünde park halindeki bir otomobilde şüphe üzerine arama yapmak istedi. Polisten kaçan otomobil yaşanan kovalamaca sonucu durduruldu. Otomobilde yapılan detaylı aramada 2 tabanca ve bunlara ait 2 şarjör ile 1 pompalı tüfek ile bunlara ait 180 mermi ele geçirildi.

Olay ile ilgili şüpheliler Y.Y. ile T.Y. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri devam ederken olay ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan bazı okullarda ise muhtar adayları arasında gergin anlar yaşandı. - BATMAN

Kaynak: İHA

Batman, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Oy Kullanma Saatlerinde Otomobilde Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
18:18 Sandıklar bir bir açılıyor İşte seçim sonuçları Sandıklar bir bir açılıyor! İşte seçim sonuçları
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
21:07 Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener’i istifaya davet etti Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener'i istifaya davet etti
20:51 Sandıkların yüzde 90’ı açıldı AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP’ye geçti Sandıkların yüzde 90'ı açıldı! AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP'ye geçti
17:30 Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti’den sert tepki Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti'den sert tepki
15:51 DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok
15:36 Bunu da gördük Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı Bunu da gördük! Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 23:57:22. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'da Oy Kullanma Saatlerinde Otomobilde Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement