Batman'da el freni çekmeyi unuttu, otomobil bahçeye düştü: O anlar kamerada
BATMAN - Batman'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, bir iş yerinin bahçesine düştü.
Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi'nde sürücü, otomobilini park ettiği sırada el frenini çekmeyi unuttu. Otomobil, bir süre sonra kayarak bir iş yerinin bahçesine düştü. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Park Halindeki Araç Bahçeye Düştü - Son Dakika
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