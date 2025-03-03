Batman'da Park Halindeki Araç Bahçeye Düştü

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Batman'da el freni çekmeyi unuttu, otomobil bahçeye düştü: O anlar kamerada

BATMAN - Batman'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, bir iş yerinin bahçesine düştü.

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi'nde sürücü, otomobilini park ettiği sırada el frenini çekmeyi unuttu. Otomobil, bir süre sonra kayarak bir iş yerinin bahçesine düştü. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu.