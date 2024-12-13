Batman\'da Park Halindeki Araç Yandı

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Batman GAP Mahallesi'nde park halinde yanan hafif ticari araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, park halindeki 72 AC 787 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından bir anda yanmaya başladı. Yanan aracı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yapmış olduğu müdahalenin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Kısmen yanan araçta maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN