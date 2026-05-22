Batman\'da Piknikte Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Batman'da piknik yapmak için kırsal alana giden vatandaşlar, su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, vatandaşları güvenli şekilde kurtardı.

Olay, Batman merkeze bağlı Şerbetli köyü civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, piknik yapmak amacıyla bölgeye giden vatandaşlar, suyun yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan vatandaşları bot ve halat yardımıyla bulundukları alandan çıkararak güvenli bölgeye tahliye etti. Olayda herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi. - BATMAN