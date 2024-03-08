Batman'da PTT Hizmet Binasında Güvenlik Görevlisi Bıçaklandı - Son Dakika
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Batman'da PTT Hizmet Binasında Güvenlik Görevlisi Bıçaklandı

Batman\'da PTT Hizmet Binasında Güvenlik Görevlisi Bıçaklandı

Batman Meydan Mahallesinde bulunan PTT hizmet binası önünde kimliği belirsiz bir kişi ile güvenlik görevlisi arasında yaşanan tartışma sonucunda güvenlik görevlisine bıçakla saldırıldı. Yaralanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı ve polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

08.03.2024 16:35
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Batman'da PTT hizmet binasında görevli güvenlik görevlisi kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman Meydan Mahallesinde bulunan PTT hizmet binası önünde kimliği belirsiz kişi ile güvenlik görevlisi F.A arasında tartışma yaşandı. Tartışmada şahıs, yanında bulundurduğu bıçakla güvenlik görevlisine saldırdıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan güvenlik görevlisi ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da PTT Hizmet Binasında Güvenlik Görevlisi Bıçaklandı - Son Dakika

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