Sanayi sitesine motosikletle girip rastgele ateş açtılar: 3 yaralı

3.Sayfa

Elon Musk bu rakamlara çok şaşıracak! 2 ayda çöküşü yaşadı

Kiracılara otopark yasağı! Sadece bir şartta kullanılamaz

Hizmet dökümünde bu harf olanlar yandı! Emekli maaşları iptal ediliyor

Batman'da motosikletle sanayi sitesine giren 2 şüpheli, etrafa rastgele ateş açtı.

ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Tüfekten çıkan saçmalar sonucu 52 yaşındaki H.S., 27 yaşındaki M.T.G. ve 43 yaşındaki A.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, durumu iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.