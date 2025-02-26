Batman'da motosikletle sanayi sitesine giren 2 şüpheli, etrafa rastgele ateş açtı.
Tüfekten çıkan saçmalar sonucu 52 yaşındaki H.S., 27 yaşındaki M.T.G. ve 43 yaşındaki A.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaralılar, durumu iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sanayi sitesine motosikletle girip rastgele ateş açtılar: 3 yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)