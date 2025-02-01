Batman\'da Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı

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Batman'da sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde merkeze bağlı Diktepe köy yolunda bulunan sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 dönümlük alana yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. - BATMAN