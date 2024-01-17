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Batman'da Siber Suç Operasyonunda 12 Tutuklama - Son Dakika
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Batman'da Siber Suç Operasyonunda 12 Tutuklama

Batman'da siber suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 275 şüpheliden 12'si tutuklandı. Son bir aylık dönemde yapılan çalışmalarda, bilişim sistemlerinin dolandırıcılık amacıyla kullanılması suçundan aranan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Batman Valiliği, huzur ve güven ortamının devamı için suç ve suçlularla mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Batman\'da Siber Suç Operasyonunda 12 Tutuklama
17.01.2024 - 13:40,
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Batman'da siber suçlarla mücadele çerçevesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarında yakalanan 275 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, son bir aylık dönemde yürütülen çalışmalarda "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan 275 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu kişilerden 12'si tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı.

Açıklamanın devamında, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA
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