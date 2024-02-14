Batman'da silah kaçakçılarına operasyon: 2 tutuklama - Son Dakika
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Batman'da silah kaçakçılarına operasyon: 2 tutuklama

Batman\'da silah kaçakçılarına operasyon: 2 tutuklama

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda, 10 tabanca, 1 kalaşnikof, 1 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 kilogram esrar, 26 şarjör ve 941 mermi ele geçirildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14.02.2024 09:47  Güncelleme: 09:49
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Batman İl Jandarma Komutanlığınca kentte silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda; 10 adet tabanca, 1 kalaşnikof uzun namlulu silah, 1 yivli ruhsatsız av tüfeği, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 kilogram kubar esrar, 26 adet şarjör, 941 adet mermi ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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