Batman'da silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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Batman'da silahlı kavga: 2 yaralı

Batman\'da silahlı kavga: 2 yaralı
02.07.2026 23:03
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Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, olay yerine polis ekipleri müdahale etti.

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saat 20.45 sıralarında Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşunların hedefi olan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek, yolu yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri ise silahtan çıkan mermi kovanlarını numaralandırarak delil topladı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Batman, Polis, Kavga, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

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