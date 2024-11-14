Batman\'da Silahlı Kavga: Bir Yaralı

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Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Pınarbaşı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşunların isabet ettiği bir kişi ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Yaralı kişi çevrede bulunan vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN