Batman\'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, saat 01.00 sularında Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı, silahlı kavgaya dönüşürken, Veysel Kapar (33) adlı kişi tabancayla vurularak ağır yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kapar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği İluh Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kapar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Öte yandan, öldürülen kişi ile isim, soyadı ve yaş benzerliği olan Batman'da müzik organizasyonluğu yapan Veysel Kapar'ın da sabaha kadar telefonları çaldı. Kapar, öldürülen kişinin kendisi olmadığını belirtmek için sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak, "Değerli arkadaşlar haber doğru ama kişi ben değilim. Ölen kardeşimize Allah'tan rahmet dilerim" ifadelerine yer verdi. - BATMAN
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapılan huzur ve güven operasyonları sonucunda hırsızlık ve benzeri suçlardan 39 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 14 tabanca ve 4500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan 241 şahsı yakaladı. Ayrıca evden hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı ve hayvan hırsızlığı suçlarından aranan 12 şüpheli de yakalandı.
Gaziantep'in Yavuzeli İlçesinde meydana gelen kazada, babasının kullandığı traktörün altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Baba, traktörüyle evine dönerken oğlunu fark etmeyerek üzerinden geçti. Olayın ardından çevredekilerin ihbarıyla hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şanlıurfa'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Kent genelinde etkili olan yağışlar bazı olumsuzluklara sebep olurken vatandaşlar uyarıldı.
Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerinin düzenlediği hava saldırısında Maghazi Belediye Başkanı Hatem el-Ghamri ve 4 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası topluma İsrail'e yönelik insanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı soruşturma açılması çağrısı yapıldı.
Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte kimlikle arsa satışı yapmaya çalışan O.K. ve L.K. adlı dolandırıcılık zanlılarını yakaladı. Tutuklanan zanlılar cezaevine gönderildi.
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Çorum'un Alaca ilçesinde bulunan ve sık sık yaşanan kazalar sebebiyle 'ölüm kavşağı' olarak adlandırılan Zile Kavşağı'nda bayram tatili süresince polis ekipleri görev yapacak. Alaca Emniyet Müdürlüğü, tatil süresince kavşakta herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbirlerini üst düzeye çıkardı. Polis ekipleri, 7 gün 24 saat görev yaparak sürücülere uyarılarda bulunacak ve trafik kurallarını hatırlatacak.
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