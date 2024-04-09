Batman\'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

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Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, saat 01.00 sularında Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı, silahlı kavgaya dönüşürken, Veysel Kapar (33) adlı kişi tabancayla vurularak ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kapar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği İluh Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kapar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, öldürülen kişi ile isim, soyadı ve yaş benzerliği olan Batman'da müzik organizasyonluğu yapan Veysel Kapar'ın da sabaha kadar telefonları çaldı. Kapar, öldürülen kişinin kendisi olmadığını belirtmek için sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak, "Değerli arkadaşlar haber doğru ama kişi ben değilim. Ölen kardeşimize Allah'tan rahmet dilerim" ifadelerine yer verdi. - BATMAN