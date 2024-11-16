Batman'da yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, merkez Kültür Mahallesi'nde F.Z.Y. (25), yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. F.Z.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Silahlı Saldırı - Son Dakika
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