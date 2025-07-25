Çarşı Mahallesi Gülistan Caddesi girişinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 kadın arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü ve 3 kadın, 1 kadını dakikalarca darp etti.
Kavgayı ayırmakta zorlanan çevredeki erkekler, büyük uğraşlar sonucu kadınları birbirinden uzaklaştırdı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Son Dakika › 3.Sayfa › 4 kadın dakikalarca kavga etti! Erkekler bile ayıramadı - Son Dakika
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