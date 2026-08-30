Batman'da Spor Salonunda Yangın: İki Ölü - Son Dakika
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Batman'da Spor Salonunda Yangın: İki Ölü

Batman\'da Spor Salonunda Yangın: İki Ölü
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Batman'da bir spor salonunda çıkan yangında Hazine Bakanı'nın yeğeni Emine Yağni hayatını kaybetti.

Batman'da bir spor salonunun sauna bölümünde çıkan yangında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeğeni 42 yaşındaki Emine Yağni hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi'nde bulunan bir spor salonunun sauna bölümünde henüz belirlerlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesi ve yoğun dumanın tesisi kaplaması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Batman Valisi Ekrem Canalp, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Batman'da özel bir spor salonunda yangın çıktı. Yangından 11 vatandaşımız etkilendi. 1'inin durumu ağır, 8'inin sağlık durumu şu anda stabil. Maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik. Yangının çıkış sebebiyle ilgili itfaiye kendi araştırmasını yapıyor. İtfaiye tekrar tekrar aramalarını yaptı. Başka herhangi bir vatandaşımızın izine rastlanmadı" dedi.

Öte yandan olayda ölenlerin kimlikleri de belli oldu. 42 yaşındaki Emine Yağni ile Şanzime Sarıgül olayda hayatını kaybetti. Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de yeğeni olan Emine Yağni'nin evli ve 5 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Mehmet Şimşek, 3. Sayfa, Batman, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da Spor Salonunda Yangın: İki Ölü - Son Dakika

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