Batman'da suda kaybolan çobanı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Batman'da suda kaybolan çobanı arama çalışmaları devam ediyor

Batman'da serinlemek için girdiği suda kaybolduğu iddia edilen Suriye uyruklu çobanı bulmak için arama çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren yeniden başlandı.

08.06.2024 16:45
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Batman'da suda kaybolan çobanı arama çalışmaları devam ediyor

BATMAN - Batman'da serinlemek için girdiği suda kaybolduğu iddia edilen Suriye uyruklu çobanı bulmak için ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren yeniden başlandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyünde, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 22 yaşındaki soyadı öğrenilemeyen Mecit isimli çobanın serinlemek amacıyla girdiği suda kaybolduğunu gören köylüler durumu 112'ye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD, sağlık ve Batman Belediye İtfaiyesinde görevli dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler Batman Çayı'nın iki yakasına dağıldı. AFAD ve Belediye İtfaiyesi dalgıç ekipleri su altı ve su üstü arama çalışması başlatıldı.

Havanın kararması ile birlikte arama çalışmalarına arama verildi. Sabahın aydınlanması ile birlikte kayıp çoban Mecit'i arama çalışmalarına yeniden başlandı. Gece boyunca Batman Çayı'nda aramalarını sürdüren ekipler, sabah saatlerinden itibaren çay kenarından geçen sulama kanalında da arama çalışması başlattı.

Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

Suriye, Batman, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batman'da suda kaybolan çobanı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da suda kaybolan çobanı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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