3.Sayfa

Batman'da suda kaybolan çobanı arama çalışmaları üçüncü günde devam ediyor

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde serinlemek için girdiği suda kaybolduğu iddia edilen Suriye uyruklu çobanı arama üçüncü günde de devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyünde, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 22 yaşındaki erkek şahıs, serinlemek amacıyla girdiği suda kaybolduğunu gören köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD, sağlık ekibi ve Batman Belediyesi itfaiyesinde görevli dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler Batman Çayı'nın iki yakasına dağıldı. Ekipler, ve gönüllü STK'ların desteğiyle arama çalışmaları üçüncü gününde de devam etti.