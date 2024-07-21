Batman'da Tankerle Kaçak Sigara Sevkiyatı Yapan Sürücü Gözaltına Alındı

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Batman'da tankerle kaçak sigara sevkiyatı yapan sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, tankerle kente kaçak sigara getirileceği bilgisini alan Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hasankeyf kavşağında şüpheli akaryakıt tankerini durdurdu. Araçta yapılan aramada gizli bölmelerde bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el konulurken, sürücü gozaltina alındı. - BATMAN