Batman'da ellerinde bulunan 640 adet tarihi değere sahip sikkeleri satmaya çalışan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Batman İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Batman Merkez'de ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan iki şahsa karşı yapılan operasyonda 640 adet sikke ele geçirildiği belirtildi. Operasyonda göz altına alınan ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Tarihi Sikke Operasyonu - Son Dakika
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