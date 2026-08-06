Batman’da tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Batman’da tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Batman’da tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
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Batman'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken iş yerinde maddi hasar oluştu.

Batman'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, İluh Mahallesi Güneş Caddesi üzerindeki bir tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramasını önledi. Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Batman, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman’da tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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