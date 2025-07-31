Batman\'da Tır ve Lüks Araçlar Yandı

Batman'da İran plakalı tır ve üzerindeki sıfır kilometre 5 lüks araç, çıkan yangında hurdaya döndü.

Hasankeyf ve Gercüş ilçesi arasındaki Aykar köyü mevkisinde İran plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında, tırla birlikte taşıdığı sıfır kilometre 5 adet lüks araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN