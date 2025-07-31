Batman'da İran plakalı tır ve üzerindeki sıfır kilometre 5 lüks araç, çıkan yangında hurdaya döndü.
Hasankeyf ve Gercüş ilçesi arasındaki Aykar köyü mevkisinde İran plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında, tırla birlikte taşıdığı sıfır kilometre 5 adet lüks araç yanarak kullanılamaz hale geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Tır ve Lüks Araçlar Yandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?