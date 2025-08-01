Batman'ın Beşiri ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
İlçe merkezinde sürücülerinin kontrolünden çıkan iki araç çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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