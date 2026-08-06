Batman’da trafo yangını - Son Dakika
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Batman’da trafo yangını

Batman’da trafo yangını
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Batman Bahçelievler Mahallesi'nde bir elektrik trafosunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede söndürülürken, yaralanma yaşanmadı; trafoda maddi hasar meydana geldi.

Batman'da elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik trafosunda yangın çıktı. Trafodan yükselen alevleri ve dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile ilgili ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çevrede gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, trafoda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Bahçelievler Mahallesi, Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Batman, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman’da trafo yangını - Son Dakika

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