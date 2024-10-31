Batman'da Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Batman'da üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen şahıs tutuklandı

BATMAN - Batman'da otobüsten inen bir şahsın üzerinde yapılan aramada 59 gram kokain maddesi ele geçirildi. Üzerinde uyuşturucu bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çevre yolu üzerinde otobüsten inen bir şahsın üzerinde yapılan aramada; 59 gram kokain maddesi ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınan İ.Ç. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.