Batman\'da Uyuşturucu Krizi!

Batman'ın Seyitler Mahallesi'nde uyuşturucu madde kullandıkları öne sürülen gençlerin baygın halde park ve caddelerde yere yığıldığı görüntüler, mahalle sakinlerini tedirgin etti.

Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, gençlerin hareketsiz şekilde yattığı anlar yer aldı. Mahalleli, son zamanlarda artan bu tür olaylardan dolayı endişeli olduklarını belirterek, yetkililerden soruna çözüm bulunmasını talep etti. Uyuşturucuya karşı denetimlerin artırılmasını isteyen vatandaşlar, "Artık çocuklarımızı sokağa çıkaramaz hale geldik. Gençler göz göre göre eriyor" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Yetkililer tarafından olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, mahallede benzer vakaların daha önce de yaşandığı öğrenildi. - BATMAN