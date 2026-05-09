Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
09.05.2026 15:21
Beşiri'de yol kontrolünde 1,452 kg skunk ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Batman'da yol kontrol uygulamasında 1 kilo 452 gram skunk maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Beşiri ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında durdurulan bir ticari takside yolcu olarak bulunan A.B. isimli şahsın şüpheli hareketleri jandarma ekiplerinin dikkatini çekti. Bunun üzerine şahıs üzerinde ve bulunduğu araçta detaylı arama yapıldı. Aramada, şahsın üzerinde ve oturduğu koltuğun önünde bulunan siyah bez torba içerisinde 1 kilo 452 gram skunk türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - BATMAN

Kaynak: İHA

