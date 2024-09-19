Batman\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Batman'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince bir evde yapılan aramada, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçrildi. Operasyonda göz altına alınan bir kişi tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince bir evde yapılan aramada, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu yakalandığı belirtildi. Açıklamada, düzenlenen operasyonda 3 bin 450 adet sentetik ecza, 119 gram toz esrar, 17 gram skunk maddesi ve bir adet uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildiği belirtildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişinin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. - BATMAN