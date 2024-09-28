Batman'da Uyuşturucu Operasyonu

Batman'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, durumundan şüphelenerek durdurduğu araçta yaptığı aramada 6 kilo 250 gram skunk madde uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Narkotik Şube ekipleri yürüttüğü çalışmalar dahilinde durumundan şüphelendikleri aracı durdurarak arama yaptı. Aramada araç içerisinde 6 kilo 250 gram skunk madde uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - BATMAN
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