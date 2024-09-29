Batman\'da Uyuşturucu Operasyonu

Batman'da şehirler arası otobüste yolculardan birinin ayakkabı kutusunda arama yapan polis, 306 gram sentetik uyuşturucu (bonzai) ele geçirdi.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde durdurulan bir otobüste arama yapıldı.
Aramalarda bir ayakkabı kutusunu açan polis, kutu içerisinde bulunan ayakkabının içine zulalanmış 306 gram sentetik uyuşturucu olarak tabir edilen bonzai ele geçirdi.
Otobüste yolcu olarak bulunan ayakkabı kutusunun sahibi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN
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