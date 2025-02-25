Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
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Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Batman'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan 6 kişi tutuklandı. Aramalarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

25.02.2025 16:58
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Batman'da uyuşturucu tacirlerine darbe: 6 tutuklama

BATMAN - Batman merkezli 2 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 kişi tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nün Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında Antalya, Batman il merkezi ve Beşiri ilçesinde yapılan operasyonda, çevre illerden ilimize yüklü miktarda uyuşturucu madde sevk ettikleri, sevk edilen uyuşturucu maddeleri torbacılık yöntemi ile sattıkları tespit edilen, 6 şüpheli tespit edildi. Düzenlenen şafak operasyonunda 6 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 10 gram skunk uyuşturucu maddesi, 317 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 4 adet sentetik ecza, 34 gram sentetik kannobinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ile 19 adet 9 çarpı 19 milimetre fişek ele geçirildi.

Yakalanan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika

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