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Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi - Son Dakika
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Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 217,09 gram bonzai uyuşturucu madde, 16,89 gram skunk ve öğütücü aparatı, 1 tabanca, 1 şarjör, 4 fişek ve 8 bin 970 TL ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Batman\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi
16.01.2024 - 14:01,
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Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda; 217,09 gram bonzai uyuşturucu madde, 16,89 gram skunk ve öğütücü aparatı, 1 tabanca, 1 şarjör, 4 fişek ve 8 bin 970 TL ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yapmak suçundan tutuklandı. - BATMAN

Kaynak: İHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Batman, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi - Son Dakika
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