Batman\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda; 217,09 gram bonzai uyuşturucu madde, 16,89 gram skunk ve öğütücü aparatı, 1 tabanca, 1 şarjör, 4 fişek ve 8 bin 970 TL ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yapmak suçundan tutuklandı. - BATMAN