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Batman'ın Kozluk ilçesinde yaşlı adam tırın çarpması sonucu yaralandı - Son Dakika
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Batman'ın Kozluk ilçesinde yaşlı adam tırın çarpması sonucu yaralandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde, İpekyolu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Sadık Balku isimli yaşlı adam tırın altında kalarak yaralandı. Balku, hafif sıyrıklarla atlattığı kaza sonrasında ambulansla Kozluk Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Batman\'ın Kozluk ilçesinde yaşlı adam tırın çarpması sonucu yaralandı
26.01.2024 - 13:42,
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Batman'ın Kozluk ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Kaza, İpekyolu Caddesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Sadık Balku isimli yaşlı adam tırın altında kaldı. Kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatan Balku, çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla Kozluk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Kaynak: İHA
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İpekyolu, Batman, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batman'ın Kozluk ilçesinde yaşlı adam tırın çarpması sonucu yaralandı - Son Dakika


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