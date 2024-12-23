Batman'da Yaya Kazası

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Batman'da yolun karşısına geçmeye çalışan 66 yaşındaki yaya, araç çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Batman- Sason kara yolunda sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç, yolun karşısına geçmeye çalışan N.B (66) kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine kolluk kuvveti ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN