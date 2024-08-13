Batman'da yokuş aşağı inen kamyon devrildi
BATMAN - Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yokuş aşağı inerken devrildi.
Edinilen bilgilere göre, Yenişehir Mahallesinden kent merkezinde giden kamyon sürücüsü yokuş aşağı ineceği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrilerek yan yattı. Bir süre sürüklenen kamyon kaldırıma çarparak durdu. Yaşanan kazada sürücü yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarak sürücüyü kamyondan çıkardı. Yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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