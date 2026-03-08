Batman\'da çarpma sonucu aracın tamponuna sıkışan tilki kurtarıldı

BATMAN (İHA) – Batman'da aniden yola çıkan tilki, aracın çarpması sonucu tampona sıkıştı. Hayvan itfaiye ekiplerince kurtarılarak veterinere teslim edildi.

Batman merkeze bağlı Diktepe köyü mevkiinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil, aniden yola çıkan bir tilkiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle tilki, aracın ön tampon kısmına sıkışarak mahsur kaldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, olay yerine kısa sürede Batman Belediyesine bağlı itfaiye ve veteriner ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından tilki, sıkıştığı yerden zarar görmeden çıkarıldı. Kurtarılan tilki, gerekli tedavi ve kontrollerinin yapılması amacıyla belediye bünyesindeki veteriner hekimlere teslim edildi.

Kazada otomobilde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. - BATMAN