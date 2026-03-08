Batman'da çarpma sonucu aracın tamponuna sıkışan tilki kurtarıldı - Son Dakika
Batman'da çarpma sonucu aracın tamponuna sıkışan tilki kurtarıldı

08.03.2026 13:08  Güncelleme: 13:10
Batman'da bir otomobil, aniden yola çıkan bir tilkiye çarptı. Tilki, aracın tamponuna sıkıştı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp veterinere teslim edildi.

BATMAN (İHA) – Batman'da aniden yola çıkan tilki, aracın çarpması sonucu tampona sıkıştı. Hayvan itfaiye ekiplerince kurtarılarak veterinere teslim edildi.

Batman merkeze bağlı Diktepe köyü mevkiinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil, aniden yola çıkan bir tilkiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle tilki, aracın ön tampon kısmına sıkışarak mahsur kaldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, olay yerine kısa sürede Batman Belediyesine bağlı itfaiye ve veteriner ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından tilki, sıkıştığı yerden zarar görmeden çıkarıldı. Kurtarılan tilki, gerekli tedavi ve kontrollerinin yapılması amacıyla belediye bünyesindeki veteriner hekimlere teslim edildi.

Kazada otomobilde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Otomobil, İtfaiye, Olaylar, Batman, Çevre, Son Dakika

13:18
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
13:03
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek
12:53
İran'ın yeni dini lideri seçildi
12:01
İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
11:54
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
10:57
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
Batman'da çarpma sonucu aracın tamponuna sıkışan tilki kurtarıldı
