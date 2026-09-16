Batman Dörtyol Kavşağı\'nda iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Batman'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Batman Dörtyol Kavşağı'nda gerçekleşti. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil kavşakta çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, olayda bir kişi yaralandı. İhbar üzerine kısa sürede kaza yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla hastaneye sevk edilen yaralının durumunun takip edildiği öğrenildi.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı.