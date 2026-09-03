Batman Gercüş\'te havalı tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk ayağından yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde 7 yaşındaki çocuk, havalı tüfekten kazara çıkan saçmanın isabet etmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kayalar köyünde oyun oynadığı sırada havalı tüfekten çıkan saçmanın isabet etmesi sonucu kazara bacağından yaralanan 7 yaşındaki A.A., durumun fark edilmesi üzerine Gercüş Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan ilk müdahalede ve çekilen röntgen filminde, saçmanın çocuğun ayağında kaldığı tespit edildi. A.A., ayağındaki saçmanın çıkarılması ve ileri tetkik ile tedavi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.