Batman Gercüş\'te kurtların saldırdığı sürüde 6 hayvan telef oldu, 18\'i kayıp

Batman'ın Gercüş ilçesi Yüceköy köyünde, merada otlayan sürüye kurt saldırdı. Olayda 6 küçükbaş telef oldu, 18'i ise kayıp.

Abdülbari Gezer isimli besiciye ait küçükbaş hayvanlar, köy yakınlarındaki merada otlatıldığı sırada kurtların hedefi oldu. Sürüye saldıran kurtlar, olay yerinde 6 küçükbaş hayvanı telef etti. Saldırıda 4 hayvan yaralanırken, korkuyla sağa sola kaçışan 18 küçükbaş hayvandan ise haber alınamadı. Kayıp hayvanların bulunması için çalışma başlatıldı.