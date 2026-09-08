Batman Gercüş'te kurtların saldırdığı sürüde 6 hayvan telef oldu, 18'i kayıp - Son Dakika
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Batman Gercüş'te kurtların saldırdığı sürüde 6 hayvan telef oldu, 18'i kayıp

Batman Gercüş\'te kurtların saldırdığı sürüde 6 hayvan telef oldu, 18\'i kayıp
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Batman'ın Gercüş ilçesi Yüceköy köyünde merada otlayan Abdülbari Gezer'e ait küçükbaş sürüye kurt saldırdı. Saldırıda 6 hayvan telef olurken 4'ü yaralandı, kaçışan 18 hayvandan haber alınamadı ve kayıp hayvanlar için arama başlatıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesi Yüceköy köyünde, merada otlayan sürüye kurt saldırdı. Olayda 6 küçükbaş telef oldu, 18'i ise kayıp.

Abdülbari Gezer isimli besiciye ait küçükbaş hayvanlar, köy yakınlarındaki merada otlatıldığı sırada kurtların hedefi oldu. Sürüye saldıran kurtlar, olay yerinde 6 küçükbaş hayvanı telef etti. Saldırıda 4 hayvan yaralanırken, korkuyla sağa sola kaçışan 18 küçükbaş hayvandan ise haber alınamadı. Kayıp hayvanların bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Gercüş, Batman, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman Gercüş'te kurtların saldırdığı sürüde 6 hayvan telef oldu, 18'i kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman Gercüş'te kurtların saldırdığı sürüde 6 hayvan telef oldu, 18'i kayıp - Son Dakika
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