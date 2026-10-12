Batman Gercüş\'te seyir halindeki vinç şarampole yuvarlandı, sürücü yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan vinç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki dağlık mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki vinç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü T.K (29) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.