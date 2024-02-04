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Batman'ın Beşiri ilçesinde yağış sebebiyle meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Batman'ın Beşiri ilçesinde yağış sebebiyle meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı

Batman\'ın Beşiri ilçesinde yağış sebebiyle meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı

Batman'ın Beşiri ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Kira Dağı'nda ters yönde hareket halinde olan iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaralılar, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

04.02.2024 15:58
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Batman'ın Beşiri ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kira Dağı'nda yağış sebebiyle kayganlaşan yolda ters yönde hareket halinde olan iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan araçlarda bulunan D.E., S.P., V.T., A.P., E.E. ve ismi öğrenilmeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Batman'ın Beşiri ilçesinde yağış sebebiyle meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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