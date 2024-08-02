Batman Organize Sanayi Bölgesinde İnşaat Kazası: 2 İşçi Yaralandı

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Batman Organize Saniye bölgesinde bulunan tekstil fabrikası inşaatında yüksekten düşen 2 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasının inşaatında çalışan A.K. ve M.A., binanın inşaatından aşağı düşerek yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN