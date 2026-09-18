Batman-Silvan karayolunda devrilen ağaç itfaiye ekiplerince kaldırıldı

Batman-Silvan karayolunda devrilen ağaç itfaiye ekiplerince kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Batman-Silvan karayolunda kuvvetli rüzgarın etkisiyle orta refüjde bulunan ağaç yola devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ağacı motorlu testereyle parçalara ayırarak kaldırdı ve yol yeniden güvenli hale getirildi.
Batman-Silvan karayolunda kuvvetli rüzgarın etkisiyle orta refüjde bulunan ağaç yola devrildi.
Sürücüler için tehlike oluşturan ağacı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yola devrilen ağacı motorlu testereyle parçalara ayırarak kaldırdı. Çalışmanın tamamlanmasının ardından yol yeniden güvenli hale getirilirken, ekiplerin müdahalesiyle muhtemel bir trafik kazasının önüne geçildi.
Kaynak: İHA
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