Batman Tılmerç\'te hafif ticari araç bisikletle çarpıştı, sürücü yaralandı

Batman'da meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan bisikletli yaralandı.

Kaza, Tılmerç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile bisiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.