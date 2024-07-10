Batman Valisi Canalp: Anız yakanlara idari para cezası ve tarımsal destek kesintisi - Son Dakika
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Batman Valisi Canalp: Anız yakanlara idari para cezası ve tarımsal destek kesintisi

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Batman Valisi Ekrem Canalp, anız yangınlarıyla mücadele kapsamında anız yakan çiftçilere idari para cezası ve 5 yıl süreyle tarımsal desteklerin kesileceğini açıkladı. Haziran ayında anız yaktığı tespit edilen 32 kişiye toplamda 674 bin TL para cezası uygulandı. Vali Canalp, anız yangınlarının önlenmesi için eylem planı kapsamında para cezasının yanı sıra adli işlem ve eğitim çalışmalarının da yapıldığını belirtti.

10.07.2024 14:24
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Batman Valisi Canalp: "Anız yakmış çiftçilerimize idari para cezalarının yanı sıra 5 yıl süreyle tarımsal destekleri kesiyoruz"

Anız yakan 32 kişiye 674 bin TL para cezası kesildi

BATMAN - Batman Valisi Ekrem Canalp, "Anız yakmış çiftçilerimize idari para cezalarının yanı sıra 5 yıl süreyle tarımsal destekleri kesiyoruz" dedi.

Batman Valiliği konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Ekrem Canalp, anız yangınlarıyla ilgili mücadeleye dikkat çekti. Haziran ayı içerisinde anız yaktıkları belirlenen 32 kişiye 674 bin TL para cezası uygulandığını belirten Vali Canalp, son iki yıldan beri Batman'da anız yangınlarıyla ilgili mücadelede eylem planını hayata geçirdiklerini, bu eylem planların içerisinde ana unsur olarak bir tanesi para cezası olduğunu ve bu ay içerisinde anız yakmış olan 32 kişiyi tespit edip 32 kişiye 674 bin lira idari para cezası kestiklerini ifade etti.

İdari para cezasının ötesinde anız yakmada adli işlem yaptıklarını aktaran Vali Canalp, "Bu kişileri savcılığa teslim ediyoruz ve savcılıkta güvenliği tehlikeye sokmaktan ayrıca adli işlem başlatıyor. Ayrıca anız yakmış olan çiftçilerimize de 5 yıl süreyle tarımsal destekleri kesiyoruz. Bunların yanı sıra meydana gelen arpa, buğday gibi ürünler üzerindeki yangınların büyük bir kısmı biçerdöverlerin hareketi esnasında taşlara çarpması sonucu meydana geliyor. Bununla ilgili il ve ilçe Tarım Müdürlüklerimiz 40 biçerdöver operatörüne bu hususta bilgilendirme eğitimi vermiştir. Artık bizim gündemimizden bu anız yangınlarını düşürmemiz gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman Valisi Canalp: Anız yakanlara idari para cezası ve tarımsal destek kesintisi - Son Dakika

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