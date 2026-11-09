Bayburt Aydıntepe'de kaybolan Hamit Timur'u jandarma ve AFAD drone destekli arıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bayburt Aydıntepe'de kaybolan Hamit Timur'u jandarma ve AFAD drone destekli arıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyünden Hamit Timur, ava gittikten sonra kayboldu. Dün saat 15.00 sıralarında ulaşılamaması üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri, Yanıkçam köyü çevresinde drone desteğiyle Timur'un izini arıyor.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyünden Hamit Timur'dan ava gittikten sonra haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Timur, avdayken kayboldu. Dün saat 15.00 sıralarında Timur'a ulaşılamaması üzerine ekipler harekete geçti. Merkeze bağlı Yanıkçam köyü çevresinde kaybolan Timur'u bulmak için jandarma ve AFAD ekipleri çalışma yürütüyor. Drone desteğiyle sürdürülen aramalarda ekipler, Timur'un izine ulaşmaya çalışıyor.

Akşam saatlerinde başlayan arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA
AydıntepeJandarma3. SayfaBayburtGüncelYaşamAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya’da bedavaya satılık köy Sadece tek bir şart var İspanya'da bedavaya satılık köy! Sadece tek bir şart var
Taraftarlar şokta 901’de 4-2 geride olan Manchester United’dan muhteşem geri dönüş Taraftarlar şokta! 90+1'de 4-2 geride olan Manchester United'dan muhteşem geri dönüş
Amedspor’dan orta sahaya Paul Pogba hamlesi Amedspor'dan orta sahaya Paul Pogba hamlesi
Fenerbahçe’de Kuyt’la ilgili karar sonunda verildi Fenerbahçe'de Kuyt'la ilgili karar sonunda verildi
Beşiktaş’a Orkun Kökçü’den kötü haber Beşiktaş'a Orkun Kökçü'den kötü haber
Uçakta kadın yolcunun yaptıkları şoke etti: Pilot rotayı değiştirmek zorunda kaldı Uçakta kadın yolcunun yaptıkları şoke etti: Pilot rotayı değiştirmek zorunda kaldı
08:32
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçeni yeniyorlar
Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçeni yeniyorlar
07:46
Altın haftaya yükselişle başladı 6 bin 600 lira barajı aşıldı
Altın haftaya yükselişle başladı! 6 bin 600 lira barajı aşıldı
07:46
Gamze Özçelik’ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor
Gamze Özçelik'ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor
07:38
Milyonlarca kart sahibine yıl sonu uyarısı Puanlarınız silinebilir
Milyonlarca kart sahibine yıl sonu uyarısı! Puanlarınız silinebilir
07:21
İsrail’de esrarengiz hareketlilik Rus askeri uçağı iniş yaptı
İsrail'de esrarengiz hareketlilik! Rus askeri uçağı iniş yaptı
06:30
Korkulan oldu ABD ile gerilim sürerken İran’da art arda patlama sesleri
Korkulan oldu! ABD ile gerilim sürerken İran'da art arda patlama sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 08:34:17. #7.12#
SON DAKİKA: Bayburt Aydıntepe'de kaybolan Hamit Timur'u jandarma ve AFAD drone destekli arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android