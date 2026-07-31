Bayburt-Gümüşhane\'de Hız Kontrol Sistemi Kuruldu

Bayburt- Gümüşhane kara yolunda kurulan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) destekli Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi, 1 Ağustos Cumartesi gününden itibaren trafik denetimlerinde kullanılmaya başlanacak.

Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) Projesi kapsamında kurulan Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi, Bayburt Merkez-Gümüşhane Merkez ile Gümüşhane Merkez-Bayburt Merkez istikametlerinde, Kayışkıran mevkii ile Akçakale PTS noktaları arasında bulunan 62 kilometre 263 metrelik koridorda çift yönlü olarak uygulanacak.

Sistemle birlikte söz konusu güzergahta seyreden araçların ortalama hızları elektronik ortamda ölçülecek. Hız sınırını aşan sürücüler hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılacak.